Bari, sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi
BARI – Nella mattinata del 26 settembre, i Carabinieri della Stazione di Bari – Carbonara e del Gruppo Carabinieri Forestale – N.I.P.A.A.F. hanno sequestrato preventivamente una discarica abusiva a cielo aperto contenente rifiuti speciali pericolosi e non.
Tra i materiali rinvenuti: rifiuti edili, ferro, pneumatici, parti elettriche e meccaniche di autovetture, batterie esauste, bombole di gas e pannelli di amianto. I rifiuti, in evidente stato di abbandono, venivano smaltiti anche mediante combustione, provocando degrado ambientale.
Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dell’indagato sarà accertata in sede dibattimentale, nel rispetto del contraddittorio con la difesa.
Tags: Bari CRONACA LOCALE