Bari, sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi

BARI – Nella mattinata del 26 settembre, ie delhanno sequestrato preventivamente unacontenente rifiuti speciali pericolosi e non.

Tra i materiali rinvenuti: rifiuti edili, ferro, pneumatici, parti elettriche e meccaniche di autovetture, batterie esauste, bombole di gas e pannelli di amianto. I rifiuti, in evidente stato di abbandono, venivano smaltiti anche mediante combustione, provocando degrado ambientale.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dell’indagato sarà accertata in sede dibattimentale, nel rispetto del contraddittorio con la difesa.