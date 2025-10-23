Inaugurata SAIE Bari 2025: innovazione, sostenibilità e crescita al centro della Fiera delle Costruzioni

BARI – È stata inaugurata oggi allala nuova edizione di, in programma fino al 25 ottobre. L’evento, punto di riferimento per il comparto delle costruzioni, ospitadedicati a progettazione, edilizia, impianti e servizi.

I numeri del settore

Secondo l’elaborazione ANCE presentata in apertura, il comparto delle costruzioni rappresenta il 13,2% del PIL regionale, impiega il 36,3% degli addetti dell’industria e l’8,8% della forza lavoro complessiva.

Dopo un calo degli investimenti nel 2024 (-5,7%), il biennio 2025-2026 sarà trainato dagli investimenti pubblici legati al PNRR, con un picco nella realizzazione delle opere.

Dai dati CNCE sulle Casse Edili pugliesi emerge che nel 2024 i lavoratori sono aumentati del +5,7%, mentre le ore lavorate sono cresciute dello +0,6%.

La spesa in conto capitale dei Comuni per opere pubbliche è salita del +4,6%, sostenuta dal PNRR, mentre le compravendite immobiliari in Puglia hanno raggiunto 43.828 unità (+3,3%) rispetto al 2023.

Rimangono però criticità nell’accessibilità alla casa, in particolare per i redditi più bassi.

Il ruolo strategico del settore

“Il SAIE Bari rappresenta quanto sia rilevante e strategico il settore delle costruzioni nel Mezzogiorno”,

ha dichiarato Nicola Bonerba, presidente di Ance Bari e BAT, sottolineando la necessità di puntare su sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

“Serve rendere operative le leggi regionali sulla rigenerazione urbana — ha aggiunto —, ancora poco recepite nei capoluoghi come Bari”.

Innovazione, sostenibilità e rigenerazione

“La Regione Puglia promuove interventi di efficientamento energetico, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. L’attrattività del territorio è legata alla sua capacità di rigenerarsi”,

ha affermato Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha posto l’accento sul tema dell’emergenza abitativa:

“L’attrattività turistica è una risorsa ma anche una criticità. Per fronteggiare il disagio abitativo abbiamo stanziato oltre 3,6 milioni di euro di risorse comunali, in attesa di misure concrete dal piano nazionale annunciato dal Governo”.

Le dichiarazioni istituzionali

Ivo Nardella, presidente del Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, ha evidenziato come “la filiera delle costruzioni sia essenziale non solo per l’economia, ma anche per la qualità della vita”.

“Innovazione, sostenibilità e formazione devono essere le fondamenta della trasformazione del settore. SAIE è il luogo dove condividere esperienze e idee per un patrimonio edilizio più efficiente e moderno”.

Per Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, “SAIE Bari è un appuntamento strategico per il comparto dell’innovazione tecnologica. La Fiera del Levante è il punto d’incontro ideale per favorire sinergie tra imprese, professionisti e cittadini, generando sviluppo e inclusione”.

Un evento di riferimento per il Sud

Con un format potenziato e un focus su innovazione, efficienza energetica, digitalizzazione e sicurezza, SAIE Bari 2025 conferma il ruolo della Puglia come hub strategico per il futuro delle costruzioni in Italia e nel Mediterraneo.