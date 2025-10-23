✈️ Dal 24 aprile 2026 nuovo volo Brindisi–Amsterdam con TUI Netherlands

– Novità importante per l’aeroporto del Salento: dalsarà operativo il nuovo collegamento, gestito da, compagnia aerea olandese del gruppo TUI, uno dei principali operatori turistici mondiali.

Il volo inizierà con due frequenze settimanali (martedì e venerdì), per poi aumentare a tre frequenze dal 30 maggio e a quattro a partire dal 24 luglio.

“L’avvio del nuovo collegamento Brindisi–Amsterdam rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell’aeroporto del Salento – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. È una rotta di grande valore strategico, che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità per il turismo incoming e outgoing.”