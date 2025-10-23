✈️ Dal 24 aprile 2026 nuovo volo Brindisi–Amsterdam con TUI Netherlands
BRINDISI – Novità importante per l’aeroporto del Salento: dal 24 aprile al 6 ottobre 2026 sarà operativo il nuovo collegamento Brindisi–Amsterdam, gestito da TUI Netherlands, compagnia aerea olandese del gruppo TUI, uno dei principali operatori turistici mondiali.
Il volo inizierà con due frequenze settimanali (martedì e venerdì), per poi aumentare a tre frequenze dal 30 maggio e a quattro a partire dal 24 luglio.
“L’avvio del nuovo collegamento Brindisi–Amsterdam rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell’aeroporto del Salento – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. È una rotta di grande valore strategico, che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità per il turismo incoming e outgoing.”
Nei primi otto mesi del 2025, il mercato turistico olandese si è attestato al 7° posto per presenze in Puglia, con 281.643 arrivi, in crescita rispetto ai 243.971 dello stesso periodo del 2024.
“Questo incremento testimonia il crescente interesse dei visitatori olandesi verso la nostra regione – ha aggiunto Vasile – e lascia prevedere un successo immediato per la nuova rotta. Ringrazio il gruppo TUI per la fiducia e la visione condivisa che consentono di rendere la Puglia ancora più accessibile e connessa al cuore dell’Europa.”
I biglietti sono già disponibili sul sito tuifly.be.