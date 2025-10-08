Incendio boschivo in corso a San Cataldo: in atto le operazioni di spegnimento

LECCE - Dalla tarda mattinata è in corso un incendio boschivo di chioma nella zona di, in provincia di Lecce. Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse, vedono impegnata la, che ha disposto l’invio di una squadra di volontari, un mezzo AIB "Unimog" da 3000 litri e una

Sul posto operano anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce e una pattuglia dei Carabinieri Forestali. Tutte le operazioni a terra sono coordinate dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco, in raccordo con la Sala Operativa Regionale. La Prefettura di Lecce è stata informata prontamente sulla situazione.

Le fiamme, alimentate da vento sostenuto che favorisce l’innesco e la propagazione, stanno interessando un’area di macchia mediterranea vicina a complessi turistici e abitativi, che al momento sono tutti in sicurezza.

Alle squadre a terra si sono aggiunti due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attivati dalla Sala Operativa Regionale su indicazione del DOS, che stanno effettuando lanci d’acqua per contenere il fronte del fuoco e agevolare le operazioni di bonifica.

La Sezione Protezione Civile, tramite la Sala Operativa, continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione dell’incendio, assicurando il massimo coordinamento delle forze impegnate sul campo.