Innovation Days 2025: la Puglia protagonista dell’innovazione sostenibile

Il futuro dell’impresa passa dall’innovazione: digitale, sostenibile e inclusiva. È questo il filo conduttore di Innovation Days 2025 – Puglia, la tappa barese del roadshow nazionale organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria, in programma martedì 21 ottobre 2025 dalle 10 alle 13 presso Villa Romanazzi Carducci a Bari.

L’evento, seguito anche in diretta su 24oreventi.ilsole24ore.com/id-2025-puglia, metterà al centro i temi chiave della competitività: Intelligenza Artificiale, green energy, digitalizzazione e internazionalizzazione.

Un’Italia che innova per crescere

Come evidenziato da una ricerca del Centro Studi Confindustria – CSC Advisory, raddoppiare la capacità innovativa può aumentare del 29% l’export dei Paesi avanzati. È da questo dato che parte la riflessione di Innovation Days, pensata per mettere in rete imprese, istituzioni, esperti e operatori del territorio.

Il programma

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, e Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT.

Seguirà il Market Watch Regionale a cura di Marco Agosto (Banca Ifis), che offrirà un’analisi aggiornata sullo stato dell’economia pugliese.

A seguire, il tema dell’innovazione come leva per ridurre il gender gap, con gli interventi di Daniela Stolfi (Base Protection) ed Elena Palozzo (4.Manager).

L’approfondimento sull’Intelligenza Artificiale in azienda vedrà invece protagonisti Giuseppe Illuzzi, Innovation Manager del Gruppo Natuzzi, e Claudio Vigasio, CEO di ARXivar.

Spazio anche al progetto ConfIN Hub, con Felice Vitulano (MEDIS-DIH), dedicato alla valorizzazione del potenziale digitale per la competitività delle imprese.

Il tema dell’efficienza energetica sarà al centro del confronto tra Piero De Fazio (ENEA) e Pasquale Guastamacchia (Guastamacchia Spa).

Seguirà un focus sui finanziamenti per l’internazionalizzazione con Maria Luisa Miccolis, Head of Sales PMI di SACE.

La tavola rotonda conclusiva sarà dedicata al sostegno finanziario all’innovazione e vedrà la partecipazione di Mario Galassini (EFESO Management Consultants), Anna Guglielmi (Entangled Capital) e Deborah Setola (Arkios Italy M&A).

Al termine, un light lunch di networking offrirà ai partecipanti l’opportunità di confronto diretto con relatori e partner sulle prospettive della transizione digitale ed ecologica.

Partner e collaborazioni

L’evento è organizzato da Il Sole 24 Ore con Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Bari e BAT, e Confindustria Innovation Hub, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 ORE.

Main Partner: Banca Ifis, TIM Enterprise

Official Partner: Audi, SACE

Partner Istituzionale: CDP – Cassa Depositi e Prestiti

Event Partner: Istat

Local Partner: ARXivar

Media Partner: Radio Norba e Telenorba

📅 Innovation Days 2025 – Puglia

📍 Villa Romanazzi Carducci, Bari

🕙 Martedì 21 ottobre 2025, ore 10:00 – 13:00

🔗 24oreventi.ilsole24ore.com/id-2025-puglia