Bari Brasil Film Fest 2025: il cinema come racconto di libertà, memoria e identità

Torna per la sua settima edizione il Bari Brasil Film Fest, appuntamento dedicato alla cinematografia brasiliana contemporanea e alle storie di diritti, identità e resistenza. Dal 24 al 27 ottobre 2025, Bari e Polignano a Mare ospiteranno proiezioni, incontri con gli autori, musica e degustazioni, in un’edizione che rinnova il dialogo culturale tra Puglia e Brasile.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Abaporu con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva, proporrà quattro film in lingua originale con sottotitoli in italiano, insieme a eventi speciali e incontri con registi, scrittori e musicisti.

🎬 L’apertura con “Ainda Estou Aqui” di Walter Salles

Venerdì 24 ottobre alle 20.30 al Multicinema Galleria di Bari, l’apertura sarà affidata a “Ainda Estou Aqui” (Io sono ancora qui) di Walter Salles, film tratto dal romanzo autobiografico di Marcelo Rubens Paiva, ospite d’onore del festival.

La pellicola, vincitrice dell’Oscar 2025 come Miglior Film Internazionale, racconta la storia della famiglia Paiva durante la dittatura militare brasiliana, tra dolore e coraggio. Protagonista Fernanda Torres, candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe per la sua interpretazione.

Sabato 25 ottobre Paiva sarà a Polignano a Mare, città d’origine di sua madre, per presentare il suo libro Sono ancora qui presso la Biblioteca Comunale R. Chiantera.

🎵 Tra musica, diaspora africana e identità

Sabato mattina (25 ottobre, ore 10.30) sarà proiettato “Razões Africanas” di Jefferson Mello, documentario che attraversa Brasile, Cuba, Stati Uniti, Angola, Mali e Congo per riscoprire le radici africane del blues, della rumba e del jongo.

Alla proiezione seguirà un aperitivo brasiliano curato dall’associazione Origens e un’esibizione musicale dal vivo.

🌿 “Il sentiero azzurro”: una favola di libertà

Domenica 26 ottobre sarà protagonista “Il sentiero azzurro” di Gabriel Mascaro, Orso d’Argento al Festival di Berlino 2025.

Ambientato in un futuro distopico, il film segue la ribellione di Tereza, una donna di 77 anni che sfida il sistema per riconquistare la libertà.

La giornata sarà arricchita da due eventi collaterali:

alle 17 , la proiezione del film d’animazione Rio 2 alla Casa delle Donne del Mediterraneo (Bari);

alle 19.30, al Duke Jazz Club, il concerto “Aquele Abraço” di Francesca Leone con Guido Di Leone, Gianluca Fraccalvieri e Fabio Delle Foglie.

🎧 Chiusura con “Aumenta que é rock’n roll”

Lunedì 27 ottobre, sempre al Multicinema Galleria, chiusura con “Aumenta que é rock’n roll” di Thomás Portella, racconto della nascita di una radio libera durante gli anni Ottanta, simbolo di rinascita e libertà d’espressione dopo la dittatura.

🎟️ Anteprime e biglietti

Due anteprime arricchiranno il programma:

14 ottobre , concerto di musica popolare brasiliana al Duke Jazz Club (Paola Arnesano, Vince Abbracciante, Enzo Falco);

17 ottobre, proiezione del documentario Taibale – storia di una bambina salvata di Gianni Torres al Museo Civico di Bari, con ingresso gratuito.

Biglietti:

Multicinema Galleria: €10 (venerdì 24), €15 (sabato 25 e domenica 26), €7 (lunedì 27)

Abbonamento 4 film: €30

Duke Jazz Club: €10 (14 ottobre), €15 (26 ottobre)

📍 Info e contatti

🔗 www.abaporu.org

📸 Instagram: @baribrasilfilmfest

☎️ Multicinema Galleria: 080 5214563

Il Bari Brasil Film Fest 2025 è realizzato con il sostegno di Sinoglobal Investments Advisory, Università LUM Giuseppe Degennaro, Azienda Vinicola Rivera e Octopost – Digital Post Production.