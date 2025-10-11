Inseguimento a Trani termina con incidente: arrestato 31enne, 4 feriti

TRANI – Attimi di terrore mercoledì scorso a Trani, dove un uomo di 31 anni, originario di Molfetta, ha seminato il panico nella città dopo essere stato intercettato dai Carabinieri. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è fuggito a bordo della propria auto. Nella vettura sono state rinvenute tracce di cocaina.

Il fuggitivo ha percorso la SS16 bis fino a imbattervisi in un posto di blocco dei Carabinieri. Ha quindi accelerato dirigendosi verso il centro urbano, dando inizio a un inseguimento che si è concluso all’incrocio tra via Umberto I e via Maraldo a seguito di un incidente che ha coinvolto sette veicoli.

Nel tentativo di fuga a piedi, il 31enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti, tra cui due Carabinieri. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.