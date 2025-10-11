A Monopoli spunta un “Flash” in carne e ossa tra le strade della città

MONOPOLI - Da qualche giorno, nelle ore serali, le strade disono teatro di un curioso fenomeno: un uomo che corre a tutta velocità, vestito come, il celebre supereroe dei fumetti noto per muoversi a velocità superiori a quella della luce.

Chi lo avvista per le vie cittadine nota subito la tutina rossa e il copricapo alato, ma la sua identità resta un mistero. Residenti e turisti lo osservano affascinati, incuriositi da chi si nasconde dietro il costume e dal motivo di queste corse notturne.

Nonostante non violi davvero le leggi della fisica, il “Flash” di Monopoli ha già conquistato l’immaginazione della città, diventando una sorta di leggenda urbana moderna. C’è chi sospetta possa trattarsi di una trovata pubblicitaria, ma il fascino della possibilità che sia un giustiziere mascherato mantiene alta l’attenzione di chi lo incontra.

In ogni caso, il supereroe in carne e ossa di Monopoli ha dimostrato che, a volte, basta una corsa veloce e un costume colorato per portare un po’ di magia e sicurezza tra le vie della città.