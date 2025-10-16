La Puglia conquista il Trofeo per Regioni di Marcia
Il Pietro Pastorini torna in Puglia anche per il 2025
La Rappresentativa pugliese di marcia conferma la conquista del trofeo degli ultimi anni e porta a casa il “Trofeo Pietro Pastorini” anche per il 2025. Nelle Marche, a Grottammare (AP), domenica 12 ottobre, la formazione composta dalle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi ha sommato 667 punti, battendo la Lombardia e la Toscana nella classifica combinata per regioni.
Classifica per Regioni:
https://www.fidal.it/risultati/2025/COD13179/Risultati/RankingTeam003.html
Questi i migliori piazzamenti individuali per la classifica finale. Categoria Ragazze: Ilenia Giusti (1^ classificata, Fiamma Olimpia Palo), Sara Saponieri (3^, Fiamma Olimpia Palo) e Annarita Mastrandrea (5^, Fiamma Olimpia Palo); cat. Cadette: Maria Cecilia Pontrandolfo (2^, Atl. Giovanile Acquaviva), cat. Allieve: Stefania Avitto (5^, Amatori Atl. Acquaviva).
Categoria Ragazzi: Silvio Morgese (2°, Atl. Giovanile Acquaviva), Mauro Pacella Coluccia (APS due Mondi); cat. Cadetti: Davide Sorressa (2°, Atl. Giovanile Acquaviva), nell'avvincente replica della sfida della precedente settimana a Viareggio con Cristian Cecchetto, e Felice Mastandrea (5°, Fiamma Olimpia Palo);
Da segnalare, nell'ambito della manifestazione valida anche per i CdS (Campionati di Società) U18, le prestazioni dell'Amatori Atletica Acquaviva che coglie la vittoria tra le Allieve e la seconda posizione tra gli Allievi.
