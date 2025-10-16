La Puglia conquista il Trofeo per Regioni di Marcia

Pubblicato:

Il Pietro Pastorini torna in Puglia anche per il 2025

La Rappresentativa pugliese di marcia conferma la conquista del trofeo degli ultimi anni e porta a casa il “Trofeo Pietro Pastorini” anche per il 2025. Nelle Marche, a Grottammare (AP), domenica 12 ottobre, la formazione composta dalle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi ha sommato 667 punti, battendo la Lombardia e la Toscana nella classifica combinata per regioni.

Classifica per Regioni:

https://www.fidal.it/risultati/2025/COD13179/Risultati/RankingTeam003.html

Questi i migliori piazzamenti individuali per la classifica finale. Categoria Ragazze: Ilenia Giusti (1^ classificata, Fiamma Olimpia Palo), Sara Saponieri (3^, Fiamma Olimpia Palo) e Annarita Mastrandrea (5^, Fiamma Olimpia Palo); cat. Cadette: Maria Cecilia Pontrandolfo (2^, Atl. Giovanile Acquaviva), cat. Allieve: Stefania Avitto (5^, Amatori Atl. Acquaviva).

Categoria Ragazzi: Silvio Morgese (2°, Atl. Giovanile Acquaviva), Mauro Pacella Coluccia (APS due Mondi); cat. Cadetti: Davide Sorressa (2°, Atl. Giovanile Acquaviva), nell'avvincente replica della sfida della precedente settimana a Viareggio con Cristian Cecchetto, e Felice Mastandrea (5°, Fiamma Olimpia Palo);

Da segnalare, nell'ambito della manifestazione valida anche per i CdS (Campionati di Società) U18, le prestazioni dell'Amatori Atletica Acquaviva che coglie la vittoria tra le Allieve e la seconda posizione tra gli Allievi.

Seguici su: https://puglia.fidal.it/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569677314421
Instagram https://www.instagram.com/atletica_puglia/
Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post