Bari, insegue il ladro sul monopattino: arrestato dalla Polizia dopo il furto in corso Cavour
BARI - Un uomo passeggiava tranquillamente in corso Cavour quando ha notato un ladro rovistare nella borsa di una donna, cercando un oggetto di valore. La vittima, accortasi del tentativo di furto, non si è persa d’animo: ha inseguito il malvivente a bordo del suo monopattino, mantenendo la calma mentre parlava al telefono con un operatore del 112.
La Polizia è intervenuta prontamente e ha fermato il ladro, un pluripregiudicato, che è stato arrestato. L’episodio dimostra il coraggio e la prontezza della vittima e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine.
Tags: Bari CRONACA LOCALE