Lecce, entusiasmo al Tiziano per Antonio Decaro e la lista “Per la Puglia”

LECCEUna sala gremita fino all’ultimo posto ha accolto Antonio Decaro e Sebastiano Leo aldi Lecce, in un incontro carico di entusiasmo e partecipazione che ha segnato l’avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Durante la serata, Decaro ha ringraziato Sebastiano Leo per il lavoro svolto negli anni come Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, evidenziando l’impegno per la formazione, il lavoro e lo sviluppo della Puglia. L’ex sindaco di Bari ha ribadito la necessità di mettere le persone al centro delle politiche regionali, con un’attenzione particolare a sanità, impresa e istruzione, invitando i cittadini a una partecipazione attiva al voto.

Sebastiano Leo, accolto da un lungo applauso, ha tracciato una linea di continuità tra quanto realizzato negli ultimi dieci anni e la visione futura: “Dieci anni fa la Puglia era un’altra: maggiore dispersione scolastica, meno opportunità per i giovani, servizi insufficienti per le famiglie. Oggi i dati raccontano un’altra storia: migliaia di ragazzi hanno trovato negli ITS e nella formazione professionale la strada per costruire un futuro senza dover partire. La Puglia ha ancora tanto da fare e quella nuova energia ha un nome e un volto: Antonio Decaro.”

A seguire è stata presentata la lista completa dei candidati della circoscrizione di Lecce per la coalizione “Per la Puglia”, coordinata da Sebastiano Leo:

Leo Sebastiano Giuseppe – Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro dal 2015, artefice della trasformazione del sistema ITS Puglia e promotore di politiche educative e di formazione innovativa e inclusiva.

Anselmi Maria Grazia – Vicesindaco e Assessore al Turismo e Attività Produttive del Comune di Galatina, impegnata nello sviluppo culturale e turistico del territorio.

Calabrese Mattia – Esperto in politiche sociali e sanità di prossimità, impegnato a costruire un futuro più equo e inclusivo.

De Simone Gabriele – Infermiere, punto di riferimento nel territorio provinciale per una sanità vicina alle persone.

Gentile Martina – Docente e amministratrice a Surbo, impegnata in progetti sociali, culturali e sportivi.

Lee Linda Jacqueline – Attenta al dialogo con i cittadini e alla costruzione di politiche partecipative.

Liberti Simona – 34 anni, da Corsano, promuove serietà, trasparenza e partecipazione nella politica.

Pappadà Antonella – Avvocata e Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, vicesindaca di Poggiardo, impegnata in parità di genere e tutela ambientale.

Pezzuto Maurizio – Avvocato con esperienza amministrativa a Squinzano, candidato al Consiglio regionale per la prima volta.

Quido Clarissa – Presidente del Consiglio Comunale di Aradeo e membro del Consiglio ANCI Giovani Puglia, rappresenta la nuova generazione di amministratori locali.





L’incontro al Tiziano ha segnato un momento di coesione e slancio per la coalizione, sottolineando la centralità delle persone, della comunità e delle opportunità per la crescita della regione Puglia.