Paris Masters 1000: Sonego fuori agli ottavi contro il russo Medvedev

Si sono disputati gli ottavi di finale del, con importanti risultati sia nel singolare sia nel doppio.

Nel singolare maschile, il torinese Lorenzo Sonego è stato eliminato dal russo Daniil Medvedev con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4. Successo netto per l’australiano Alex De Minaur, che ha superato 6-2, 6-2 il russo Karen Khachanov. Il kazako Andrej Bublik ha battuto 7-6, 6-2 l’americano Taylor Fritz, mentre il connazionale statunitense Ben Shelton ha prevalso 7-6, 6-3 su Andrej Rublev.

Da segnalare anche la vittoria del canadese Felix Auger-Aliassime, che ha rimontato sconfiggendo 3-6, 6-3, 6-2 il tedesco Daniel Altmaier, e del monegasco Valentin Vacherot, 7-6, 6-4 contro il britannico Cameron Norrie.

Negli ottavi di finale del doppio, l’australiano John Peers e l’americano James Tracy hanno avuto la meglio sui britannici Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 6-7, 6-1, 11-9. Vittoria anche per la coppia Harri Hellovaara (Finlandia) e Henry Patten (Gran Bretagna), 6-1, 6-4 contro Hugo Nys (Monaco) e Edouard Roger-Vasselin (Francia). I tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno superato 4-6, 7-5, 10-6 l’americano Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic.

Il torneo entra ora nella fase dei quarti di finale, con match molto attesi sia nel singolare sia nel doppio.