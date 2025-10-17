Lecce, sequestrati 1,3 kg di hashish al carcere di Borgo San Nicola: plauso di Congedo a GdF e Polizia Penitenziaria

Un’importante operazione congiunta della Guardia di Finanza di Lecce e della Polizia Penitenziaria ha portato al sequestro di 1,3 kg di hashish destinato al carcere di Borgo San Nicola. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri mai effettuati all’interno della struttura.

Il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, componente della commissione parlamentare Antimafia, ha espresso il suo plauso per l’operazione: “Quello dello spaccio e dei traffici illeciti è una piaga degli istituti penitenziari, ma operazioni come queste dimostrano che l’attività di contrasto funziona. Occorre proseguire sulla strada tracciata dal Governo Meloni e dal Sottosegretario Delmastro, potenziando la sicurezza con unità cinofile, scanner speciali, sistemi antidroni e formazione adeguata del personale”.

Congedo ha infine ringraziato “i nostri uomini in divisa e la magistratura per questa importante operazione e per lo straordinario lavoro che ogni giorno svolgono con senso del dovere e grande impegno negli interessi degli italiani”.