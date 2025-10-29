L’Inter vince 3-0 contro la Fiorentina e accorcia in classifica
MILANO – L’Inter torna al successo e accorcia in classifica grazie a una vittoria netta sulla Fiorentina, 3-0.
Il primo tempo è equilibrato, con il portiere viola De Gea protagonista su Bastoni e Dimarco. Nella ripresa i nerazzurri accelerano: Calhanoglu apre le marcature con un tiro da fuori area, poi Sucic firma il raddoppio dopo soli 5 minuti. Nel finale, fallo su Bonny in area e rigore trasformato ancora da Calhanoglu per il definitivo 3-0.
Con questo successo, l’Inter raggiunge il Milan a 18 punti in classifica.