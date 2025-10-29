Bari e Bat, riprendono le assemblee Anief tenute da Cesare Antifora



Riprendono le assemblee sindacali, del sindacato Anief nella province Bari/Bat, tenute dal vice presidente regionale Anief, prof. Cesare Antifora. Riprendono le assemblee sindacali, del sindacato Anief nella province Bari/Bat, tenute dal vice presidente regionale Anief, prof. Cesare Antifora.





Il giovane sindacato, che ormai ha superato l’8% nazionale nella quota di rappresentatività-agibilità sindacale ARAN, informerà i lavoratori della scuola su tempi che stanno molto a cuore, che destano ormai preoccupazione sia a insegnanti sia a personale ata.





Temi scottanti come il riscatto degli anni di studio a fini pensionistici a prezzi ante legge Dini e rinnovo del contratto nazionale, che purtroppo è ancora in ritardo da diverso tempo e vede stipendi molto più bassi, rispetto alla media europea.







