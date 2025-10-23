Lobuono sullo stato della sanità in Puglia: “Situazione incivile, pronto soccorso al collasso”

BARI – “La sanità è uno dei miei punti fondamentali: non è una questione di destra o sinistra, ma di civiltà. Oggi ci troviamo in una situazione incivile: i pronto soccorso sono in continuo collasso e per una visita specialistica si devono aspettare anche due anni, cosa inaccettabile”.

Queste le parole di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, durante un incontro con i cittadini. Lobuono ha denunciato criticità gravi nel sistema sanitario regionale, sottolineando come le lunghe attese e il sovraffollamento dei pronto soccorso rappresentino un problema urgente da affrontare.

“Esistono soluzioni e le metteremo in atto, così da garantire ai cittadini più risorse economiche per vivere una vita serena. Poi ci concentreremo anche sull’agricoltura e sui giovani”, ha aggiunto il candidato, indicando un programma che mira non solo alla sanità, ma anche a settori strategici per lo sviluppo della Puglia.

Il tema della sanità si conferma dunque centrale nella campagna elettorale, con Lobuono che punta a proporre interventi concreti per ridurre le liste d’attesa e migliorare i servizi ospedalieri.