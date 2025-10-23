Molfetta: Poliziotta Locale accusata di truffa, avrebbe inscenato un incidente stradale

MOLFETTA – Una vicenda che ha dell’incredibile quella scoperta dai Carabinieri di Molfetta, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due agenti della Polizia Locale della città pugliese. Protagonista una 40enne, accusata insieme a un collega 25enne di truffa aggravata ai danni dell’assicurazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe inscenato un incidente stradale per ottenere un risarcimento. La vigilessa aveva dichiarato ai Carabinieri di essere stata investita da un’auto in retromarcia durante un controllo nella sera della festa della Madonna dei Martiri, tesi confermata anche dal giovane collega, che avrebbe collaborato alla messinscena.

L’uomo alla guida dell’auto, presente con la moglie, ha invece sostenuto di non essersi accorto di nulla. Nonostante ciò, la 40enne si è recata in ospedale, dove le sono stati attribuiti tre giorni di prognosi per un trauma al ginocchio destro.

Le indagini si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dalle quali i Carabinieri hanno potuto constatare come l’incidente sarebbe stato simulato, smascherando così il presunto tentativo di truffa.

Le accuse nei confronti dei due agenti rimangono gravi: la truffa aggravata, in questo caso, potrebbe comportare conseguenze penali significative, considerando anche il ruolo di pubblici ufficiali ricoperto dagli indagati.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio modalità e responsabilità di ciascuno.