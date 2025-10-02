Maltempo in Puglia e Basilicata: allagamenti e pioggia record
BARI - Nelle ultime 24 ore Puglia e Basilicata sono state colpite da un’ondata di maltempo e un crollo delle temperature su valori invernali. Le zone più interessate sono il Nord Barese, il Sud-Est barese, la Valle d’Itria e il Nord Brindisino, con accumuli di pioggia fino a 100 millimetri in poche ore, pari a quanto cade di norma in due mesi.
Fasano è uno dei territori maggiormente colpiti, con allagamenti diffusi. Fortunatamente non si segnalano danni gravi. Il maltempo continuerà anche oggi e domani, con un miglioramento previsto solo nel weekend.