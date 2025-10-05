Masters 1000 Shanghai: Musetti e Darderi al terzo turno, fuori Arnaldi
lore_musetti ig
FRANCESCO LOIACONO – Ottime notizie per il tennis azzurro al Masters 1000 di Shanghai. Lorenzo Musetti supera in due set l’argentino Francisco Cerundolo (6-4, 6-4) e si qualifica per il terzo turno, dove affronterà il connazionale Luciano Darderi, vincente anch’egli con lo stesso punteggio sul cinese Bu Yunchaokete.
Eliminato invece Matteo Arnaldi, battuto 6-4 6-4 dallo spagnolo Davidovich Fokina.
Negli altri incontri, Zverev batte Royer 6-4 6-4, Medvedev domina Svrcina 6-1 6-1, mentre Auger-Aliassime supera Tabilo 6-3 6-3. Vittorie anche per Norrie, Borges, Tien, Shapovalov e De Jong.