Andria, padre e figlio arrestati per spaccio ed estorsione: costringevano un uomo a nascondere droga in casa

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, hanno permesso di accertare che i due avrebbero costretto un uomo residente in città a custodire nella propria abitazione droga di loro proprietà, minacciandolo e picchiandolo per costringerlo a collaborare.

Durante la perquisizione nell’abitazione della vittima, gli agenti hanno trovato mezzo etto di cocaina e un etto di hashish, oltre all’arma utilizzata per le minacce, successivamente rinvenuta nella casa dei due indagati.

Il GIP del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Trani.

Si precisa che i provvedimenti sono in fase cautelare e che i due indagati sono da ritenersi non colpevoli fino a sentenza definitiva.