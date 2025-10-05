Serie C, il Foggia strappa un pareggio a Caravaggio: 1-1 contro l’Atalanta Under 23
FRANCESCO LOIACONO – Il Foggia conquista un punto importante in trasferta pareggiando 1-1 contro l’Atalanta Under 23 nell’ottava giornata del girone C di Serie C.
Dopo alcune occasioni da entrambe le parti, i padroni di casa passano in vantaggio al 40’ con Cortinovis, che trasforma un rigore assegnato per un fallo di mano di Pazienza. I rossoneri reagiscono nella ripresa e trovano il pari all’11’ con Ilicic, anche lui dal dischetto, dopo un tocco di mano di Simonetto.
Nel finale le due squadre sfiorano più volte il gol del vantaggio, ma il risultato non cambia. Il Foggia sale così a 7 punti, al tredicesimo posto in classifica insieme all’Altamura. Prossimo impegno sabato 11 ottobre allo “Zaccheria” contro il Crotone.