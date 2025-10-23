Matarrelli (PD): “Brindisi, un motore strategico per il futuro della Puglia”

BRINDISI - Toni Matarrelli ufficializza la sua adesione al Partito Democratico e la candidatura alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre, a sostegno di Antonio Decaro. «È una scelta politica di prospettiva, non solo elettorale», ha dichiarato durante la conferenza stampa nel suo comitato di Mesagne.

L’ex parlamentare, due volte sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi, ha spiegato di voler mettere a frutto le esperienze maturate per rilanciare il territorio brindisino in ambito regionale: «Non lascio, ma raddoppio l’impegno per la provincia di Brindisi».

Matarrelli ha richiamato l’importanza della cooperazione tra istituzioni e della capacità di fare squadra oltre gli schieramenti politici. Ha posto l’accento su temi centrali come sanità, sviluppo economico, reindustrializzazione, agricoltura, tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

Tra le priorità anche mobilità e infrastrutture: «Se funziona il sistema dei trasporti, siamo più attrattivi per gli investimenti». Brindisi — ha ribadito — deve essere valorizzata per porto, aeroporto e zona industriale.

Matarrelli ha citato inoltre cultura, sport, scuola e legalità come pilastri del suo programma, ricordando il successo di Mesagne come modello di rinascita culturale.

«La Regione dovrà gestire oltre sei miliardi di euro di fondi FSC. È un’occasione storica: usarli bene significa costruire il futuro della Puglia e della provincia di Brindisi», ha concluso.