ATP Vienna: Berrettini e Cobolli al secondo turno, Medvedev avanti dopo una battaglia

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna, Matteo Berrettini torna a vincere superando l’australiano Alexei Popyrin 7-6, 6-3 e centrando l’accesso al secondo turno. Avanza anche Flavio Cobolli, che batte 7-6, 6-2 il ceco Tomas Machac.

Successo sofferto per il russo Daniil Medvedev, che piega Nuno Borges 6-4, 6-7, 6-2. Vittorie anche per l’olandese Tallon Griekspoor (7-6, 7-6 contro Nakashima) e per il francese Corentin Moutet, che domina Damir Dzumhur 6-3, 6-0.

Nel doppio, Alexander Zverev e Marcelo Melo si impongono 6-3, 6-1 su Hellovaara e Patten, mentre i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski superano 4-6, 7-6, 10-4 gli argentini Cerundolo e Ugo Carabelli.