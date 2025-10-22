Champions League, la Juve cade al Bernabeu: decide Bellingham. Solo pari per l’Atalanta
PIERO CHIMENTI - Terzo turno di Champions amaro per la Juventus. Al Bernabeu, dopo due pareggi, i bianconeri di Tudor perdono 1-0 contro il Real Madrid, puniti da Bellingham nonostante una prova gagliarda. Il gol decisivo arriva al 57’, quando l’attaccante inglese insacca da due passi dopo il palo colpito da Vinicius.
La Juventus reagisce e sfiora più volte il pareggio con Vlahovic e Openda, ma spreca troppo. Il Real vola così a punteggio pieno (9 punti), mentre i bianconeri restano fermi a 2.
Delude anche l’Atalanta, bloccata sullo 0-0 dallo Slavia Praga: Krstovic fallisce le migliori occasioni per i bergamaschi.