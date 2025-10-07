Mesagne, trovato morto in un casolare il senzatetto Axel Czezorre

MESAGNE – Si chiamava, avevaed era, ma da tempo viveva per le strade di Mesagne. È stato trovato senza vita questa mattina in un, dove aveva trovato rifugio.

A fare la scoperta è stato un cittadino incaricato di portargli del cibo per conto di una famiglia che da tempo si prendeva cura di lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che hanno constatato il decesso per cause naturali.

Più volte i servizi sociali del Comune e i volontari della Caritas avevano cercato di offrirgli un aiuto e un alloggio, ma l’uomo aveva scelto di continuare a vivere ai margini.