Migranti soccorsi, nave ong Solidaire in arrivo a Bari: evacuato un uomo ferito

BARI – È previsto per domani l’arrivo al porto di Bari della nave ong, che nelle ultime ore ha effettuato salvataggi di migranti al largo delle coste tunisine.

Durante il tragitto verso la Puglia, l’equipaggio ha richiesto un medevac – un trasferimento medico urgente – per un migrante bisognoso di cure immediate. Ieri sera, davanti al porto di Pozzallo, la nave ha ricevuto il supporto della motovedetta Cp 325, che ha trasbordato un uomo affidandolo al personale sanitario di Usmaf, sanità marittima e Azienda sanitaria provinciale.

Si tratta di un cittadino bangladese di 40 anni, che presentava un trauma al ginocchio sinistro e difficoltà di deambulazione. L’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Modica per ricevere le cure necessarie.

La Solidaire proseguirà quindi il suo viaggio verso Bari, dove arriverà con i migranti salvati durante le operazioni in mare.