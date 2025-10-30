Trasporto pubblico locale, approvato il Piano Triennale 2024-2026 in Puglia

BARI – La Giunta regionale ha approvato il Piano Triennale dei Servizi di Trasporto pubblico locale (PTS) per il periodo 2024-2026, insieme all’aggiornamento dell’avviso di preinformazione volto a dare avvio alla gara per l’affidamento dei servizi di TPL su gomma nell’ambito dell’ATO regionale.

Il PTS definisce i servizi minimi del trasporto pubblico locale, ne attribuisce la gestione territoriale e stabilisce i costi standard, che serviranno come base per le gare di affidamento dei nuovi contratti, da stipularsi entro il 31 dicembre 2026. L’aggiornamento dell’avviso di preinformazione tiene conto della nuova articolazione dell’ATO regionale, suddiviso in due lotti extraurbani, con un incremento della percorrenza complessiva di 1.355.445 km.

Il Piano triennale, concepito per rendere la rete regionale sempre più intermodale e sostenibile, razionalizza l’offerta di trasporto su gomma e ferro, potenziando i collegamenti verso stazioni ferroviarie, porti e aeroporti. Tra i servizi minimi riconosciuti, sono inclusi anche i Bus Rapid Transit (BRT) elettrici di Bari e Taranto, pensati per garantire mobilità urbana su corsie preferenziali.

Il documento, adottato con DGR 872 del 20 giugno scorso, è stato discusso con enti locali, associazioni di categoria, sindacati e aziende di trasporto, attraverso tavoli tecnici che hanno permesso di ridefinire la suddivisione dei lotti e ridurre il costo complessivo dei servizi. La spesa massima prevista per il periodo 2024-2026 ammonta a 2,5 miliardi di euro, destinati alla Città Metropolitana di Bari, alle Province BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e alla Regione Puglia, per coprire i costi dei nuovi contratti di servizio attivi dal 1° gennaio 2027.

L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile ha ringraziato gli uffici regionali, i dirigenti e il team di esperti del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale (DIAG) della Sapienza Università di Roma, per il contributo nella redazione, revisione e analisi del Piano.