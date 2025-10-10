Modugno, camion si ribalta sulla SS96: autista illeso, intervento dei Vigili del Fuoco

MODUGNO - Paura questa mattina sulla, dove unè finito fuori strada sulla corsia di decelerazione, adagiandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni del mezzo. L’autista, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze: è stato soccorso dal personale del 118, presente sul posto per le prime cure.

Per le operazioni di sicurezza e recupero del veicolo è stato attivato anche lo speciale nucleo travasi dei Vigili del Fuoco, impegnato nello svuotamento dei serbatoi di gasolio della motrice prima della rimozione del camion.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico.