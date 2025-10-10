Al Demodé Club si celebrano gli intramontabili anni ‘80

BARI - Sabato 11 ottobre, al Demodé Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà “Gli anni 80, il ritorno”, il grande party-dance dedicato all’indimenticabile decennio che va dal 1980 al 1989 del secolo scorso, che apre la nuova stagione del locale modugnese, pensata all’insegna della cultura e dell’intrattenimento a 360 gradi.Il format si presenta come un emozionante viaggio tra musica, moda, cinema e cultura pop che ha plasmato intere generazioni, in un percorso che non è solo nostalgia, ma un’esplosione di colori, suoni e storie che tornano a vivere con energia nuova.Gli anni ’80 sono stati infatti il decennio delle spalline oversize, dei walkman, dei videogiochi arcade e dei film cult: con questo party si vuole riportare in scena quell’atmosfera elettrica, fatta di sogni in technicolor e rivoluzioni culturali, in un tuffo nel passato ma sempre rivolto al presente. Il programma della serata vedrà salire in consolle, su tre differenti piste del Demodé, tantissimi dj tra cui Tonycol, Gennaro De Feo, Tonio Bonerba, Beppe Dex, Gianni Rafaschieri, Fabio Cutrignelli, Enzo Veronese, Fabio Testy, Michele Lamparelli e Vito Bozzi, accompagnati live da musicisti come il sassofonista Pietro Lavopa.Con un tour di decine di date in tutta Italia, “Gli anni 80, il ritorno” si presenta non solo come un revival, ma come una festa collettiva, un ponte tra generazioni, un modo per riscoprire il passato con occhi nuovi.Questo appuntamento è il primo di una lunga serie di eventi, concerti e party di richiamo nazionale in programma nei prossimi mesi al Demodé Club, che andranno a comporre un ricco calendario di spettacoli che spazieranno tra danza, arte, editoria, cabaret e molto altro, caratterizzando un’offerta pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, capace di coniugare divertimento, sperimentazione e contaminazione culturale.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 21.00