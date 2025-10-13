Mondo della moda in lutto: è morto Cesare Paciotti, “il re della scarpa”

CIVITANOVA MARCHE - All’età di 67 anni è scomparso, noto imprenditore calzaturiero marchigiano. Il decesso è avvenuto domenica intorno alle 19:30 nella sua villa di campagna a Civitanova Marche a causa di un malore. La data dei funerali non è ancora stata ufficializzata.

Cesare Paciotti, assieme alla sorella Paola, aveva preso le redini del laboratorio artigianale di calzature fondato dai genitori nel 1948, trasformandolo in un marchio globale noto per pelle di qualità, lavorazione artigianale e il celebre pugnale come logo. Le sue creazioni, dal glamour al rock, sono state indossate da star internazionali come Naomi Campbell, Beyoncé, Paris Hilton, Eva Longoria, Maneskin e Blanco, oltre a icone italiane come Anna Dello Russo.

Dalle Marche fino a Hollywood e all’Asia, Paciotti ha fatto della sua azienda un simbolo del made in Italy, esportando materiali pregiati, dettagli unici e un concetto di lusso riconoscibile, senza mai tradire i codici di stile familiari. Tra i modelli più iconici, lo stiletto nero con tacco a pugnale, diventato emblema del brand, ha calcato passerelle e red carpet in tutto il mondo.

La sua eredità rimane un simbolo di creatività, artigianalità e prestigio internazionale nella moda italiana.