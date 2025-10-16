🟡 Mulino Bianco compie 50 anni: la Maxi MulinoSveglia arriva a Bari

BARI - Bari festeggia il compleanno di Mulino Bianco con un evento speciale in: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre arriva la, un viaggio immersivo nei “ricordi buoni” che ha segnato la storia del brand amatissimo dagli italiani.

L’installazione riproduce fedelmente la celebre sveglia a forma di mulino degli anni ‘80, uno dei premi più iconici del marchio, con dimensioni maxi di 5 x 8 x 5,5 metri. All’interno, i visitatori potranno rivivere la storia di Mulino Bianco ammirando oggetti simbolo come la gallina Rosita, la poltrona del Mugnaio, le prime Sorpresine, il Coccio e i frame dei mitici spot tv.

La MulinoSveglia sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 20, con accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. All’esterno, grazie a un QR code, sarà possibile registrarsi al proprio account Mulino Bianco e ricevere una box omaggio ispirata all’installazione (disponibile fino a esaurimento scorte).

L’evento segue il successo delle tappe di Milano e Parma, proseguendo le celebrazioni dei 50 anni di un brand che ha conquistato il cuore degli italiani.