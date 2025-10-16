🟡 Mulino Bianco compie 50 anni: la Maxi MulinoSveglia arriva a Bari
BARI - Bari festeggia il compleanno di Mulino Bianco con un evento speciale in Largo Giannella: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre arriva la MulinoSveglia in formato gigante, un viaggio immersivo nei “ricordi buoni” che ha segnato la storia del brand amatissimo dagli italiani.
L’installazione riproduce fedelmente la celebre sveglia a forma di mulino degli anni ‘80, uno dei premi più iconici del marchio, con dimensioni maxi di 5 x 8 x 5,5 metri. All’interno, i visitatori potranno rivivere la storia di Mulino Bianco ammirando oggetti simbolo come la gallina Rosita, la poltrona del Mugnaio, le prime Sorpresine, il Coccio e i frame dei mitici spot tv.
La MulinoSveglia sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 20, con accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. All’esterno, grazie a un QR code, sarà possibile registrarsi al proprio account Mulino Bianco e ricevere una box omaggio ispirata all’installazione (disponibile fino a esaurimento scorte).
L’evento segue il successo delle tappe di Milano e Parma, proseguendo le celebrazioni dei 50 anni di un brand che ha conquistato il cuore degli italiani.