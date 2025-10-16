BAT, sequestrati oltre 100.000 capi di abbigliamento contraffatti e stabilimenti

BARLETTA - Ledel Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno individuato e sequestrato oltredi numerosi brand famosi, insieme agliutilizzati per la lavorazione della merce, tutti nella provincia.

I capi contraffatti venivano poi venduti in negozi di Barletta. Nei confronti di 8 persone sono state contestate le ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi. In tutti gli stabilimenti sono stati trovati lavoratori irregolari, sconosciuti al fisco e spesso impiegati in condizioni igieniche precarie.