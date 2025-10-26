Nuovo evento sulle politiche giovanili promosso da Alleanza Verdi e Sinistra alle Officine degli Esordi di Bari

Nichi Vendola , candidato alle regionali AVS

, candidato alle regionali AVS Ines Pierucci , candidata AVS alle regionali

, candidata AVS alle regionali Gano Cataldo , candidato AVS alle regionali

, candidato AVS alle regionali Marco Ranieri , esperto di politiche giovanili e innovazione sociale

, esperto di politiche giovanili e innovazione sociale Laura Casatello , responsabile comunicazione UGS

, responsabile comunicazione UGS Aldo Campanelli, responsabile progetto Galattica Puglia









Lunedì 27 ottobre, ore 18.30

Officine degli Esordi – via Crispi 5, Bari Il dibattito si concentrerà su come le politiche giovanili abbiano cambiato il volto della Puglia negli ultimi anni e su quali strumenti possano essere messi in campo per valorizzare competenze, creatività e partecipazione civica dei giovani. Un’occasione per ascoltare voci diverse e discutere proposte concrete per costruire una regione più inclusiva e orientata al futuro.

BARI - Bari si prepara a ospitare un momento di confronto e riflessione sulle politiche giovanili: lunedì 27 ottobre alle Officine degli Esordi (via Crispi 5) alle ore 18.30, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) propone un incontro aperto a tutta la cittadinanza.L’evento si pone l’obiettivo di fare il punto sull’evoluzione delle politiche giovanili in Puglia, dalla cosiddetta “primavera pugliese” ad oggi, e di immaginare insieme una direzione futura che renda la regione più libera, giusta e capace di garantire opportunità concrete alle nuove generazioni.«Sembra ormai retorica vuota quella per cui “i giovani sono il futuro”, ma è davvero così? Noi vogliamo riempire di significato queste parole dando innanzitutto parola alle nuove generazioni», spiegano gli organizzatori.Tra gli ospiti dell’incontro: