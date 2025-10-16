🚨 Operazione antimafia nel Barese: individuati i presunti autori di un omicidio e di una rapina a mano armata
BARI - È in corso un’importante operazione antimafia dei Carabinieri nel Barese. Gli investigatori hanno individuato i presunti responsabili di un omicidio aggravato dalle modalità mafiose e di una rapina a mano armata, avvenuti a Gioia del Colle rispettivamente nel 2015 e nel 2016.
L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato a un nuovo colpo contro la criminalità organizzata del territorio.
🕚 I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in procura a Bari alle ore 11.00.
Tags: CRONACA