Operazione “Long Vehicle”: sgominata banda di rapinatori di autotrasportatori nel Barese

Gli indagati, originari di Bitonto, Trani, Corato, Bari e San Severo, sono accusati di far parte di un gruppo criminale specializzato in ricettazione, rapine pluriaggravate dall’uso di armi e sequestro di persona ai danni di autotrasportatori.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Trani, dopo mesi di indagini che hanno permesso di ricostruire le modalità operative della banda, attiva lungo le principali arterie della Puglia.