Palese: ordinanza del sindaco Leccese per la messa in sicurezza dell’area mercatale di via Del Turco

BARI — Il sindaco di Bari Vito Leccese ha emanato un’ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità per la messa in sicurezza dell’area mercatale di via Leonardo Del Turco, nel quartiere Palese. L’intervento prevede la rimozione delle parti ammalorate della struttura e una verifica tecnica immediata per valutare se procedere allo smantellamento dell’impianto in acciaio o, in alternativa, alla sua riqualificazione con una diversa destinazione d’uso.

L’area, realizzata oltre vent’anni fa per ospitare il mercato rionale, non è mai entrata in funzione. Il lungo stato di abbandono ha favorito l’accumulo di rifiuti e sterpaglie, rendendo necessario un intervento straordinario di bonifica, che sarà eseguito da AMIU Puglia nelle prossime ore su disposizione degli uffici comunali competenti.

“Alcuni cittadini mi hanno chiesto di intervenire per la messa in sicurezza di quell’area mercatale, da troppo tempo abbandonata e mai entrata in funzione – ha spiegato il sindaco Vito Leccese –. Provvederemo subito alla pulizia e alla rimozione delle parti pericolanti, dopodiché ho chiesto agli uffici tecnici di individuare al più presto una soluzione definitiva che restituisca decoro e sicurezza a quello spazio di quartiere”.

L’intervento rappresenta un passaggio preliminare verso una decisione definitiva sul futuro dell’area, che potrà essere rimossa o riqualificata in funzione delle valutazioni tecniche e delle esigenze del territorio.