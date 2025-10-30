Sopralluogo nel Terminal passeggeri dell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie

Grottaglie, 30 ottobre — Un nuovo e significativo passo avanti nel percorso di valorizzazione dell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie. Nella mattinata di giovedì 30 ottobre si è svolto un sopralluogo congiunto all’interno del Terminal passeggeri, che ha visto la partecipazione del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, del direttore generale Marco Catamerò, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Grottaglie e dei maestri ceramisti della città.

L’incontro segue una precedente riunione tenutasi nell’aula consiliare del Comune, durante la quale si era avviato un dialogo costruttivo tra le parti per definire il futuro volto artistico e identitario del Terminal.

Aeroporti di Puglia ha infatti espresso la chiara volontà che l’aerostazione grottagliese diventi non solo un’infrastruttura moderna ed efficiente, ma anche uno spazio vivo di rappresentazione identitaria, capace di emozionare i viaggiatori e di essere percepito come parte integrante della comunità locale.

Il sopralluogo di oggi ha permesso di avere una visione diretta degli spazi e dei volumi disponibili, elementi fondamentali per consentire agli artisti di progettare e realizzare le opere che saranno esposte all’interno della struttura. I maestri dell’arte figulina grottagliese, simbolo di una tradizione secolare, daranno vita a segni identitari unici, capaci di raccontare il territorio, le sue radici e il suo slancio verso il futuro.

Questo confronto “sul posto” rappresenta dunque uno step fondamentale nel percorso condiviso che porterà alla piena realizzazione di un progetto ambizioso, dove arte, territorio e infrastrutture dialogano per costruire una nuova narrazione del Salento e della sua eccellenza artigianale.