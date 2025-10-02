Parco delle Dune Costiere, rinnovata la Carta Europea del Turismo Sostenibile
BARI - Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha ottenuto il secondo rinnovo consecutivo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets), valida per il quinquennio 2025-2029. Un riconoscimento che conferma il Parco tra le eccellenze europee, mantenendo la certificazione senza interruzioni per 15 anni consecutivi.
La cerimonia ufficiale si terrà il 19 novembre 2025 al Parlamento Europeo di Bruxelles durante i Cets Awards. La Carta promossa da EUROPARC premia le aree protette che sviluppano il turismo in chiave sostenibile attraverso strategie partecipative, rafforzando il dialogo tra pubblico e privato, valorizzando il territorio e aprendo nuove opportunità di certificazione e partnership.
L’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, ha sottolineato come il risultato sia frutto di una gestione attenta e condivisa tra istituzioni, operatori, associazioni e comunità locali, dimostrando che tutela della natura e sviluppo economico possono convivere armonicamente.
Il documento programmatico “Tra il mare e gli olivi monumentali: connessioni umane e naturali” (2025-2029) nasce dal contributo di oltre 70 soggetti pubblici e privati e unisce tutela della biodiversità, inclusione sociale, accoglienza di qualità e sviluppo economico sostenibile.
Secondo il direttore del Parco, Michele Lastilla, il rinnovo rappresenta un processo partecipativo continuo, che rafforza i legami tra natura, cultura e comunità locali, inserendo il Parco a pieno titolo nella rete europea delle buone pratiche di turismo sostenibile.