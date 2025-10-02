Parco delle Dune Costiere, rinnovata la Carta Europea del Turismo Sostenibile

BARI - Ilha ottenuto il, valida per il quinquennio 2025-2029. Un riconoscimento che conferma il Parco tra le, mantenendo la certificazione senza interruzioni per

La cerimonia ufficiale si terrà il 19 novembre 2025 al Parlamento Europeo di Bruxelles durante i Cets Awards. La Carta promossa da EUROPARC premia le aree protette che sviluppano il turismo in chiave sostenibile attraverso strategie partecipative, rafforzando il dialogo tra pubblico e privato, valorizzando il territorio e aprendo nuove opportunità di certificazione e partnership.

L’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, ha sottolineato come il risultato sia frutto di una gestione attenta e condivisa tra istituzioni, operatori, associazioni e comunità locali, dimostrando che tutela della natura e sviluppo economico possono convivere armonicamente.

Il documento programmatico “Tra il mare e gli olivi monumentali: connessioni umane e naturali” (2025-2029) nasce dal contributo di oltre 70 soggetti pubblici e privati e unisce tutela della biodiversità, inclusione sociale, accoglienza di qualità e sviluppo economico sostenibile.

Secondo il direttore del Parco, Michele Lastilla, il rinnovo rappresenta un processo partecipativo continuo, che rafforza i legami tra natura, cultura e comunità locali, inserendo il Parco a pieno titolo nella rete europea delle buone pratiche di turismo sostenibile.