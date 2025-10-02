“Raccontare per raccontarsi. Che cos’è?”: incontro sulla medicina narrativa

ALBEROBELLO - Il prossimo 10 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Centro Culturale Galiani, (ex Conceria) ad Alberobello, si terrà l’incontro, condotto dalla Dottoressa Rosanna Guarini, Medico, Specialista in Medicina Preventiva, Counselor relazionale e formata in Medicina Narrativa, dal titolo “Raccontare per raccontarsi. Che cos’è?”.La medicina narrativa rappresenta uno strumento prezioso per dimostrare che anche le parole possono curare. Attraverso la lettura di un racconto o di una fiaba e l’osservazione di immagini, in un clima di ascolto libero e privo di giudizio, i partecipanti saranno guidati in un percorso di esplorazione interiore: dalle proprie storie ai vissuti personali, fino a scoprire nuove chiavi di lettura di sè. Un’occasione per scoprire quel tesoro nascosto di risorse che ciascuno porta dentro di sé.L’incontro è aperto a tutti e a ingresso libero. Si invitano i partecipanti a portare con sé carta e penna, strumenti semplici ma fondamentali per dare voce alle proprie parole e riflessioni.«Con questa iniziativa – spiega l’Assessora al Welfare Valentina Liuzzi – vogliamo offrire alla comunità uno spazio di ascolto e di condivisione, in cui le storie personali diventano occasione di crescita e di benessere. La medicina narrativa è un approccio innovativo che arricchisce le relazioni di cura e mette al centro la persona, il suo vissuto e le sue emozioni».L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Alberobello, è promossa dall’Assessorato alle politiche sociali e coordinata dagli Uffici comunali.