🔴 Paura a Pane e Pomodoro: uomo si getta in mare, salvato dalla Guardia Costiera

BARI - Momenti di panico nel primo pomeriggio sulla spiaggia cittadina di, a Bari, dove una persona è stata segnalata. L’allarme è stato lanciato da una turista che ha assistito alla scena.

Aggiornamento ore 16.00 – L’uomo è stato recuperato vivo. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tentato suicidio: prima di gettarsi in acqua avrebbe nascosto i propri indumenti in un bidone della spazzatura e poi si sarebbe tuffato oltre i frangiflutti, gridando “Voglio morire”.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.