🔴 Sgombero urgente a Bari: 24 famiglie lasciano due palazzine in via Capriati

BARI – Sgombero immediato per due palazzine di sette piani situate in, traversa di viale Einaudi. In totale, sono, con altrettante famiglie momentaneamente senza casa.

Nei giorni scorsi erano stati avviati lavori di messa in sicurezza dei pilastri degli edifici. Tuttavia, il direttore dei lavori ha rilevato lesioni gravi che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo il sopralluogo, è stata disposta la chiusura immediata degli edifici e lo sgombero degli inquilini.

Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi simili: qualche giorno fa una palazzina di quattro piani in via Caldarola è stata sgomberata, mentre negli ultimi mesi, a seguito del crollo in via Pinto, diversi edifici erano stati evacuati per ispezioni e controlli di sicurezza.

Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di assistenza alle famiglie, garantendo soluzioni temporanee in attesa di interventi strutturali e verifiche approfondite sugli immobili a rischio.