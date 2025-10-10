Trinitapoli: prima medaglia d’oro per la Fitsport Italia al Mondiale ITF di Jesolo









MICHELE MININNI - Il Team Italia conquista la sua prima medaglia d’oro al XXIII Campionato del Mondo di Taekwon-Do ITF, in corso a Jesolo: a scrivere la storia è Nicola Vitto, che si laurea Campione del Mondo nella categoria "Patterns Veteran".

Una vittoria straordinaria che inaugura nel migliore dei modi il cammino della nazionale azzurra in una competizione di altissimo livello tecnico ed emotivo. Il Campionato del Mondo ITF di Jesolo 2025 sta infatti mettendo in mostra non solo la qualità degli atleti internazionali, ma anche l’impegno, la preparazione e la determinazione del Team Italia, già protagonista con numerose prestazioni vicine al podio.

Nicola Vitto, originario di Trinitapoli, è riuscito nell’impresa di tornare sul tatami internazionale e conquistare l’oro dopo dieci anni di assenza a causa di un grave infortunio subito nel 2016. La sua medaglia rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un simbolo di resilienza, dedizione e amore per il Taekwon-Do.

Le parole del Campione del Mondo, visibilmente emozionato, Nicola Vitto ha dichiarato:

«Per me questa medaglia è qualcosa di indescrivibile. Vincere nella categoria forme da Veteran, dopo dieci anni di assenza a causa dell’infortunio del 2016, rende questa giornata straordinaria e inspiegabile. Vorrei ringraziare la mia città, Trinitapoli, la mia associazione sportiva, il presidente di FITSPORT Ruggiero La Notte, e soprattutto la mia famiglia, in particolare mia moglie, per il supporto incondizionato».

Il plauso delle istituzioni

A Nicola Vitto sono arrivate anche le congratulazioni ufficiali del Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, dell’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina e di tutta l’Amministrazione Comunale, che hanno espresso grande orgoglio per questo storico traguardo:

«Un risultato straordinario che rende onore alla nostra città e ai valori dello sport. Nicola Vitto è un esempio di determinazione, passione e perseveranza. A lui vanno i complimenti e l’abbraccio di tutta Trinitapoli».

Il bilancio di questi primi giorni di competizione è carico di orgoglio, spirito di squadra e passione. Gli atleti italiani stanno dimostrando tutto il loro valore e il percorso è ancora lungo: il Mondiale continua, e l’Italia c’è, da protagonista.







