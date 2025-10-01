Psicologia, nasce Proxima: dalla Puglia una voce per il futuro della professione

BARI - Nasce in Puglia, un nuovo movimento che punta a rafforzare la comunità degli psicologi e a proiettare la professione verso le sfide del futuro. L’iniziativa prende spunto dall’esperienza della lista “Impegno per la Professione”, che alle recenti elezioni per il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ha eletto due consiglieri, Geremia Capriuoli e Giovanna Pontiggia.

Il portavoce del movimento, Geremia Capriuoli, spiega: «Proxima vuole essere una comunità di professionisti che credono nel valore della psicologia e nel suo ruolo centrale nella società. Non ci limitiamo a difendere quello che c’è, ma vogliamo creare nuove opportunità, reti di collaborazione e offrire ai giovani psicologi strumenti concreti per crescere».

L’obiettivo di Proxima è chiaro: la psicologia non deve limitarsi a studio e clinica, ma diventare protagonista nelle politiche sociali, nella salute pubblica, nella prevenzione e nell’innovazione, contribuendo concretamente al benessere delle persone e delle comunità.

Nei prossimi mesi il movimento si costituirà formalmente come associazione e avvierà iniziative pubbliche, vigilando sull’operato dell’attuale maggioranza dell’Ordine della Puglia, promuovendo trasparenza, correttezza e gestione vicina agli iscritti.

Il progetto ha già suscitato interesse oltre i confini regionali, con possibili aperture in altre parti d’Italia, a testimonianza della crescente domanda di rappresentanza partecipativa e moderna nella professione.

Il gruppo fondatore di Proxima porta con sé un bagaglio di risultati concreti: dalla legge regionale sulla psicologia scolastica, all’istituzione del servizio di Psicologia di Base, alla creazione del Mese del Benessere Psicologico, fino alla presenza strutturata della psicologia nel sistema sanitario regionale e a protocolli d’intesa per la tutela delle vittime di violenza.

Capriuoli conclude: «Il nostro sogno è dare vita a un movimento che ispiri e unisca, facendo sentire ogni psicologo parte di una comunità viva, capace di sostenere i propri membri e di portare la psicologia al centro del dibattito pubblico».

Proxima invita psicologi, studenti e giovani laureati a partecipare agli incontri, unirsi alla rete e seguire i canali ufficiali per costruire insieme una professione più forte, visibile e al servizio della comunità.