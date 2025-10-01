Rutigliano, presentazione della 61ª Sagra dell’Uva
RUTIGLIANO - Il Comune di Rutigliano e il Comitato Civico Sagra dell’Uva di Rutigliano invitano alla conferenza stampa di presentazione della 61ª edizione della Sagra dell’Uva, in programma il 4 e 5 ottobre 2025.
L’appuntamento è fissato per giovedì 2 ottobre alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta (Palazzo San Domenico, via L. Tarantini). La conferenza sarà moderata da Rosangela Salamino, speaker di Radio Puglia, media partner dell’iniziativa.
Interverranno:
-
Domenico Orlando, Presidente del Comitato Civico Sagra dell’Uva
-
Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano
-
Milena Palumbo, Assessore al Turismo
-
Alessandro Milillo, Assessore alle Attività Produttive
-
Francesco Paolo Valenzano, Assessore all’Agricoltura
Durante l’incontro saranno presentati il programma della manifestazione e le principali novità dell’annuale appuntamento, tra tradizione, cultura e enogastronomia.
