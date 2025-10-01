Rutigliano, presentazione della 61ª Sagra dell’Uva

RUTIGLIANO - Il Comune di Rutigliano e il Comitato Civicoinvitano alla conferenza stampa di presentazione della, in programma il

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 ottobre alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta (Palazzo San Domenico, via L. Tarantini). La conferenza sarà moderata da Rosangela Salamino, speaker di Radio Puglia, media partner dell’iniziativa.

Interverranno:

Domenico Orlando , Presidente del Comitato Civico Sagra dell’Uva

Giuseppe Valenzano , Sindaco di Rutigliano

Milena Palumbo , Assessore al Turismo

Alessandro Milillo , Assessore alle Attività Produttive

Francesco Paolo Valenzano, Assessore all’Agricoltura

Durante l’incontro saranno presentati il programma della manifestazione e le principali novità dell’annuale appuntamento, tra tradizione, cultura e enogastronomia.