Puglia, 98 milioni di euro di anticipi PAC per le aziende agricole: Nocco (FdI) plaude al ministro Lollobrigida e ad Agea

BARI – Una boccata d’ossigeno per il mondo agricolo pugliese: con l’avvio dei pagamenti deglidestinati a oltre 120.000 aziende agricole italiane, la Puglia riceveràa sostegno delle sue imprese. La tranche odierna, la prima messa in pagamento dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), si inserisce in un piano più ampio che prevede complessivamente, pari a metà dell’importo totale previsto entro novembre.

In dettaglio, 285,9 milioni riguardano aiuti diretti al reddito degli agricoltori, mentre 77,6 milioni sono destinati allo sviluppo rurale, con interventi mirati nelle aree interne e a rischio spopolamento. La seconda tranche di pagamenti, programmata entro la prima settimana di novembre, porterà la somma complessiva erogata a circa 600 milioni, mentre dal 1° dicembre prenderanno il via i saldi finali.

“È un risultato concreto e tempestivo – sottolinea la senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia) – che dimostra l’efficacia delle scelte di rinnovamento e semplificazione introdotte dal ministro Francesco Lollobrigida e dal direttore di Agea Fabio Vitale. Lo Stato torna ad essere un alleato certo degli agricoltori, non un ostacolo burocratico. Questi fondi arrivano in un momento delicato per le nostre imprese, strette tra dazi, crisi climatica e tensioni internazionali, e rappresentano una vera iniezione di fiducia per chi lavora ogni giorno la terra”.

La Puglia riceve così il secondo importo più alto d’Italia, dopo la Campania, a sostegno delle sue filiere principali: grano duro, olivo, vite e pomodoro da industria, colture che rappresentano i pilastri dell’agroalimentare regionale. Le risorse non solo sostengono il reddito degli agricoltori, ma contribuiscono anche a mantenere vivo il tessuto economico e sociale delle aree rurali.

“Il Governo Meloni – aggiunge Nocco – dimostra con i fatti di voler valorizzare l’agricoltura come motore della crescita del Paese. Il lavoro di programmazione e digitalizzazione portato avanti da Agea consente pagamenti più rapidi e certi, mentre l’impegno del ministro Lollobrigida assicura una visione di lungo periodo per rendere l’Italia sempre più sovrana dal punto di vista alimentare. La Puglia, con le sue eccellenze e i suoi agricoltori, sarà protagonista di questo percorso”.

Grazie anche all’introduzione di strumenti bancari innovativi, Agea punta a rendere i futuri pagamenti ancora più tempestivi, con la possibilità di anticipare il saldo tramite accordi di credito agevolato basati sui dati prevalidati dall’Agenzia stessa, segnando un ulteriore passo verso un’amministrazione agricola moderna, trasparente e vicina alle esigenze del territorio.