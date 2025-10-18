Andria, chiuso per 15 giorni un locale del centro storico: sospesa la licenza dopo controlli di Polizia e Carabinieri

ANDRIA – Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto dinei confronti di un’attività commerciale di somministrazione di bevande e alimenti situata nel. Il provvedimento, che prevede la, è stato disposto dalin base al, con l’obiettivo di prevenire reati e tutelare l’ordine pubblico.

La misura arriva dopo una mirata attività di monitoraggio avviata da Questura e Compagnia dei Carabinieri di Andria a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, che lamentavano schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica da parte degli avventori del locale.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato che l’esercizio era frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. Nelle vicinanze, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Andria hanno arrestato due uomini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato altri due soggetti per reati analoghi.

Durante un controllo amministrativo, gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura hanno accertato numerose irregolarità, sanzionando il titolare per 3.240 euro.

Alla luce degli accertamenti, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per evitare il ripetersi di episodi illeciti.

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli congiunti di Polizia e Carabinieri su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione ai luoghi della movida in vista delle festività natalizie.