Puglia Cake Festival 2025, Trani capitale del cake design

TRANI – Nove edizioni e ancora la stessa meraviglia negli occhi: torna il, il più importante appuntamento del Sud Italia dedicato al cake design, organizzato dacon la direzione artistica die il coordinamento di, con il sostegno del Comune di Trani e di Confesercenti.

Quest’anno il festival registra 150 iscrizioni e 11 competition, di cui oltre il 60% internazionali, a dimostrazione di un crescente interesse globale verso la manifestazione. Le sfide spaziano dalle Wedding Cake elegant & luxury al Royal Icing per le celebrazioni, dal Modeling ispirato alla mitologia greca al Hand Painted con scenari sottomarini, fino a miniature realistiche, fiori di zucchero iperrealistici e cookies decorati. Non mancano le categorie dedicate ai beginners e ai professionisti, con una speciale attenzione alla danza creativa che unisce tradizione e innovazione.

Giudici internazionali e masterclass

A guidare la giuria sarà ancora una volta David Close, affiancato da ospiti di rilievo come Kelly Jane, fondatrice ed editrice di D’licious Magazine, rivista internazionale dedicata all’arte della pasticceria. Al fianco delle competizioni, spazio a masterclass di altissima formazione con docenti e giudici di fama mondiale: Mariya Ozturk, Silviya Jankowski, Vicky Chang, Eleonora Pchemyan, Giovanni Vitti, Sandra Zuncheddu, Tatyana Yefremova, Shak Perera, Arianna Sperandio, Flavia Stroscio, Goda Laivyte, Mary Presicci, Dora Luca, Veronica Seta e Sèbastien Haramendy.

Una presenza forte e simbolica arriva anche da Ucraina, Bulgaria e Taiwan, a sottolineare il carattere sempre più internazionale e inclusivo del festival.

Una novità: le “stelle” al cake design

Per la 9ª edizione il Puglia Cake Festival segna un traguardo storico: la nuova partnership con Peperoncino Rosso – La Guida Stellata introduce il titolo “Puglia Cake Festival Star”. Le creazioni dei professionisti potranno ricevere da una a tre stelle, come avviene nell’alta gastronomia. A premiare saranno Domenico di Noia e Lucio De Marchis, in un riconoscimento che celebra il valore artistico e culturale della pasticceria.

Stand, creatività e solidarietà

Accanto alle gare e alle masterclass, non mancheranno stand dedicati al cake design con prodotti, materiali e attrezzature per professionisti e appassionati. Confermata anche la collaborazione con LILT – Bat e Città dell’Infanzia, partner storici che danno voce a solidarietà, educazione e inclusione.

Info utili

Il Puglia Cake Festival 2025 si terrà a Trani l’11 e 12 ottobre.

Ingresso gratuito previa registrazione su Eventbrite.

Le masterclass sono prenotabili sul sito ufficiale: www.pugliacakefestival.it/masterclass-2025.html.