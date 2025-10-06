Putignano celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale con l’evento “Il tempo e lo spazio”

– In occasione della, venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 ilospiterà l’evento, un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza, promosso dale dalla cooperativa sociale, ente gestore del progetto SAI La nuova dimora.

Il programma prevede un incontro pubblico, la proiezione del cortometraggio “Superbi” del regista Nikola Brunelli, finalista del Noci Film Fest 2025, e un aperitivo interculturale a cura dei partecipanti del progetto SAI. Il cortometraggio, con ironia e leggerezza, mostra come la diversità possa diventare occasione di crescita e arricchimento reciproco.

Un tema centrale: il tempo come spazio di cura e relazione

L’iniziativa invita a riflettere sul valore del tempo vissuto e sulle relazioni come strumenti di benessere psicologico. In un’epoca caratterizzata da velocità e gratificazione immediata, “Il tempo e lo spazio” vuole sottolineare l’importanza di fermarsi, ascoltare e riscoprire la propria dimensione interiore, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e consapevole.

Le dichiarazioni degli enti promotori

Il Sindaco di Putignano, Michele Vinella, ha sottolineato l’importanza della giornata per sensibilizzare la comunità sul benessere psicologico, soprattutto tra i giovani, ringraziando il CSM e la cooperativa DaLiMa per l’impegno sul territorio.

Anna Maria Camposeo, Direttrice del Centro Salute Mentale Area 7, ha evidenziato come lo stigma ostacoli l’accesso alle cure e l’inclusione sociale, rendendo la salute mentale una responsabilità condivisa di tutta la comunità.

Anita Giotta, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Putignano, ha ricordato come la partecipazione dei beneficiari del progetto SAI rafforzi il messaggio che il benessere mentale non ha confini geografici o sociali.

Rosaria Daniela Frascà, Presidente della cooperativa DaLiMa, ha invitato la comunità a superare pregiudizi e barriere invisibili, valorizzando l’unicità di ciascuno e costruendo relazioni autentiche.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento rappresenta un’occasione concreta per riflettere sul benessere psicologico, promuovere l’inclusione e abbattere lo stigma sociale.