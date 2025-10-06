SAIE Bari 2025: la Fiera delle Costruzioni torna con oltre 500 espositori e 147 convegni

BARI – Torna a Bari, l’appuntamento di riferimento per il settore edilizio e dell’impiantistica in Italia. L’evento offre una visione integrata di tutta la filiera delle costruzioni, delineando prospettive e scenari per un mercato sempre più innovativo e sinergico.

I numeri dell’edizione 2025

512 espositori (+3 padiglioni rispetto al 2023)

147 convegni

80 associazioni partner

SAIE Bari rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con professionisti del settore e vivere un’esperienza completa tra aree espositive, convegni e dimostrazioni pratiche. L’evento propone spazi dedicati a tutte le fasi del cantiere, dalla progettazione alla realizzazione, dalla manutenzione alla gestione, e percorsi tematici su infrastrutture, sostenibilità, digitalizzazione, integrazione edificio/impianto, nuovi sistemi costruttivi e formazione.

I tre padiglioni aggiuntivi rispetto all’ultima edizione valorizzeranno le soluzioni e i prodotti di oltre 500 aziende, confermando SAIE Bari come punto di riferimento nazionale per l’innovazione e lo sviluppo nel settore delle costruzioni.