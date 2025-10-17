Regione Puglia: sostegno alle imprese dell’indotto ex Ilva per garantire la continuità produttiva

TARANTO - È stato pubblicato sull’avviso intitolato(Determina Dirigenziale n. 38 del 14/10/2025).

L’iniziativa è volta a sostenere economicamente le imprese dell’indotto dell’ex ILVA, oggi Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, che hanno garantito la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto. Possono beneficiare del contributo grandi, medie e piccole imprese con sede legale e/o operativa in Puglia.

Il sostegno economico è erogabile fino a un massimo del 30% del credito prededucibile vantato nei confronti dello stabilimento, come certificato dal Tribunale di Milano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato “de minimis”.

Le risorse stanziate ammontano a 20.853.864,02 euro, derivanti dallo svincolo di quote di avanzo regionale.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale della Regione Puglia: https://smart.sistema.regione.puglia.it/.

Questa misura rappresenta un importante sostegno all’indotto tarantino, fondamentale per la continuità occupazionale e produttiva di un comparto strategico per l’economia regionale.