Regione Puglia: sostegno alle imprese dell’indotto ex Ilva per garantire la continuità produttiva
TARANTO - È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 16 ottobre 2025 l’avviso intitolato “Misura per la protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato la continuità produttiva dello stabilimento ex ILVA” (Determina Dirigenziale n. 38 del 14/10/2025).
L’iniziativa è volta a sostenere economicamente le imprese dell’indotto dell’ex ILVA, oggi Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, che hanno garantito la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto. Possono beneficiare del contributo grandi, medie e piccole imprese con sede legale e/o operativa in Puglia.
Il sostegno economico è erogabile fino a un massimo del 30% del credito prededucibile vantato nei confronti dello stabilimento, come certificato dal Tribunale di Milano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato “de minimis”.
Le risorse stanziate ammontano a 20.853.864,02 euro, derivanti dallo svincolo di quote di avanzo regionale.
Le istanze possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale della Regione Puglia: https://smart.sistema.regione.puglia.it/.
Questa misura rappresenta un importante sostegno all’indotto tarantino, fondamentale per la continuità occupazionale e produttiva di un comparto strategico per l’economia regionale.